Etna Ve Kanlaon Volkanik Faaliyet Gösterdi

ETNA’DA YOĞUN VOLKANİK FAALİYET

İtalya’nın en aktif yanardağı olan Etna’da volkanik faaliyetler yoğunlaştı. Gece saatlerinde, 2 bin 900 metre yükseklikte yer alan güneydoğu kraterinde lav ve kül püskürtmeye başlandığı bildiriliyor. Kraterden sızan magma, yanardağının yamaçlarından güneydoğu istikametinde yoğun bir lav akışına neden oldu. Sabah saatlerinde ise yanardağdaki kül ve lav püskürtme faaliyetlerinin sona erdiği açıklandı. Sicilya Adası’ndaki Etna Yanardağı’nda bu son olay, son aylarda kaydedilen 13’üncü volkanik faaliyet olabiliyor.

KANLAON YANARDAĞI’NDAN PATLAMA

Filipinler’de de bir başka yanardağ patlaması meydana geldi. Negros Adası üzerinde bulunan Kanlaon Yanardağı’nın faaliyete geçtiği bildiriliyor. Patlama olayının 5 dakika sürdüğü, bu süre zarfında yanardağdan yaklaşık 3 kilometre yüksekliğe kül püskürttüğü ifade edildi. Yetkililer, yanardağa yakın yerleşim alanlarındaki vatandaşlara tahliye çağrısında bulundu ve halka lav akışı, kaya parçaları ile kül yağışı gibi tehlikelere karşı dikkatli olmaları gerektiği uyarısında bulundu.