Etna Yanardağı Patladı, Kül Püskürdü

ETNA YANARDAĞI’NDAN GÜÇLÜ PATLAMA

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü (INGV) Katanya Şubesi Etna Gözlemevi’nden gelen verilere göre, Etna Yanardağı’nın 2 bin 900 metre yükseklikteki güneydoğu kraterinde çökme meydana geldi ve sonrasında bir volkanik patlama gerçekleşti. Bu patlama ile birlikte kraterden güçlü bir kül püskürmesi ve yoğun bir lav akışı gözlemlendi.

KÜL BULUTU YÜKSEK KONSEPTTE

İlk değerlendirmelere göre, kül bulutunun yaklaşık 5 kilometre yükseklikten yükseldiği kaydedildi. Kraterin dışına yayılmaya başlayan kül, yanardağın yamacındaki Aslan Vadisi sınırına kadar ulaştı. Yanardağda, önceki gece itibarıyla devam eden volkanik sarsıntıların devam ettiği belirtiliyor.

KIRMIZI KOD UYARISI YAPILDI

Bugün sabah saatlerinde yaşanan volkanik patlama, çevredeki yerleşim yerlerinden de gözlemlenebiliyor. Patlama anında yanardağ çevresinde bulunanların panik içinde kaçmaya çalıştığı görüntülere yansıdı. Ayrıca, volkanik patlama nedeniyle bölgeden geçen uçaklar için ‘kırmızı kod’ uyarısı yayınlandığı açıklandı.

EN YÜKSEK AKTİF YANARDAĞI OLMA ÖZELLİĞİ

Sicilya Adası’ndaki Etna Yanardağı, Kıta Avrupası’nın en yüksek aktif yanardağı olarak yaklaşık 3 bin 300 metre yüksekliğe sahiptir. Bu yıl içinde Etna’da şubat, nisan ve mayıs aylarında da yoğun volkanik faaliyetlerin gözlemlendiği biliniyor.