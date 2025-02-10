Euro Bölgesi’nde Yatırımcı Güveni Arttı

GÜVEN ENDEKSİNDEKİ ARTIŞ

Piyasalara yönelik analizler gerçekleştiren ve merkezi Frankfurt’ta bulunan Sentix, şubat ayına ait Euro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi verilerini duyurdu. Ocak ayında eksi 17,7 olan bu endeks, bu ay 5 puan artış göstererek eksi 12,7 seviyesine yükseldi. Bu değer, Temmuz 2024’ten bu yana en yüksek seviye olurken, endeksin beklenen seviyesi eksi 16,3 olarak belirlenmişti. Yatırımcıların önümüzdeki 6 aya dair beklentilerini ölçen Beklentiler Endeksi de, eksi 5’ten 1’e çıkarak, Temmuz 2024’ten bu yana ilk defa sıfır seviyesinin üzerine çıktı. Mevcut Durum Endeksi ise eksi 29,5’ten eksi 25,5’e yükselme kaydetti.

ABD BAŞKANININ ETKİSİ

Sentix tarafından yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük vergisiyle ilgili duyurularına rağmen Euro Bölgesi’nde yatırımcı güveninin artış gösterdiği ifade edildi. “Euro Bölgesi ekonomisi krizden çıkmaya çalışıyor” denilen açıklamada, Almanya’nın zayıflığı nedeniyle herhangi bir yukarı yönlü ivmenin baskılanmasının altı çizildi. “Almanya’nın resesyondaki ekonomisi Euro Bölgesi üzerinde bir kurşun ağırlık gibi asılı duruyor” denirken, bu duruma rağmen iyileşme umudunun ortaya çıktığı belirtildi. Bu umudun, yeni kurulan Alman hükümetinin iş dünyasına daha dostane bir politika izleyeceği beklentisine dayandığı ifade edildi.

ANKETİN DETAYLARI

Yatırımcı güveni anketi, 6-8 Şubat tarihleri arasında 1111 yatırımcının katılımıyla gerçekleştirildi. Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump, dış ticaret açığını azaltmak ve yerli üretimi desteklemek amacı doğrultusunda Avrupa Birliği ürünlerine yönelik gümrük vergilerini önemli ölçüde artırmayı planladığını açıklamıştı. Trump, AB’den yapılan tüm ithalat için yüzde 10 ya da yüzde 20 gümrük vergisi uygulamayı hedefliyor.