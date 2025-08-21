“Euro’da Artış Bekleniyor”

ING’İN BEKLENTİLERİ AÇIKLANDI

ING, piyasalara yönelik öngörülerini kamuoyuna sundu. Dev banka, 2025 yılında sırasıyla Eylül, Ekim ve Aralık dönemlerinde üç kez, her seferinde 25 baz puanlık faiz indirimi yapılmasını bekliyor. Ayrıca, 2026 yılında da bu indirimin devam edeceği ve Amerika Merkez Bankası’nın nihai faiz oranının yüzde 3.25 seviyesine ulaşacağı öngörülüyor. ABD işgücü piyasasındaki bozulma, bordro revizyonları ve zayıflayan eğilimler dolarla ilgili son kalelerin zayıflamasına yol açıyor. Bununla beraber, tarife kaynaklı enflasyonun kısa vadede kalması bekleniyor.

DOLAR ÜZERİNDEKİ BASKI ARTACAK

Fed’in faiz indirimlerinin, hedge maliyetlerini azaltarak yeni dolar satışlarını tetikleyeceği düşünülüyor. Banka, mevsimsel zayıflığın yanı sıra 2026 yılı için yeni Fed başkanı risklerinin de dikkate alınması gerektiğine vurgu yapıyor.

EURO BÖLGESİNE YATIRIM ARTIYOR

Euro bölgesindeki varlıklar, güçlü bir yabancı talep ile dikkat çekiyor. Mayıs ve Haziran aylarında sadece bu bölgeye 236 milyar euroluk yatırım yapıldığı bildiriliyor. Tüm bu verileri değerlendiren banka, Euro/dolar paritesinin 2025 yılının sonuna kadar 1.20’ye, 2026’nın sonlarına doğru ise 1.22-1.25 seviyelerine yükselmesini bekliyor.