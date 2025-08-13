Gündem

Euro Dolar İçin Fırsat Mı?

euro-dolar-icin-firsat-mi

EURO’UN DOLAR KARŞISINDAKİ YÜKSELİŞİ

Euro, ABD’de açıklanan beklenenden düşük enflasyon verilerinin ardından dolara karşı iki haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. ING analisti Francesco Pesole, doların daha fazla zayıflamasının euro için bir fırsat yaratabileceğini ifade ediyor.

DOLARIN GELECEĞİ VE İSTİHDAM VERİLERİ

Pesole, doların kayda değer bir güçlenme göstermesinin “ancak istihdam verileri önemli ölçüde güçlenirse” mümkün olacağını dile getiriyor. Ancak euroda yaşanan bu yükselişin sınırlı kalabileceği konusunda uyarıda bulunuyor. Bu sınırlamanın sebebi olarak da Cuma günü gerçekleşecek olan ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşmeyi işaret ediyor.

ÖNEMLİ

Gündem

İstanbul İçin Fırtına Uyarısı Geldi

Marmara Bölgesi'nde, özellikle İstanbul'da kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkili olacağı öngörülüyor. Hava koşullarına karşı dikkatli olunması öneriliyor.
Gündem

İmamoğlu’ndan Adaylık Açıklaması: Birleşme Gerekiyor

Silivri Cezaevi'nde yaklaşık beş aydır tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde başka bir adayı desteklemeye açık olduğunu ifade etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.