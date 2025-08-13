Euro Dolar İçin Fırsat Mı?

EURO’UN DOLAR KARŞISINDAKİ YÜKSELİŞİ

Euro, ABD’de açıklanan beklenenden düşük enflasyon verilerinin ardından dolara karşı iki haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. ING analisti Francesco Pesole, doların daha fazla zayıflamasının euro için bir fırsat yaratabileceğini ifade ediyor.

DOLARIN GELECEĞİ VE İSTİHDAM VERİLERİ

Pesole, doların kayda değer bir güçlenme göstermesinin “ancak istihdam verileri önemli ölçüde güçlenirse” mümkün olacağını dile getiriyor. Ancak euroda yaşanan bu yükselişin sınırlı kalabileceği konusunda uyarıda bulunuyor. Bu sınırlamanın sebebi olarak da Cuma günü gerçekleşecek olan ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşmeyi işaret ediyor.