Euro, Dolar Karşısında Fırsat Yaratıyor

EURO’NUN DOLAR KARŞISINDAKİ YÜKSELİŞİ

Euro, ABD’de açıklanan beklentilerin altında kalan enflasyon verileri sonrası dolara karşı iki haftanın zirvesine ulaştı. ING analisti Francesco Pesole, bu durumun dolardaki zayıflamanın euro için yeni fırsatlar sunabileceğini belirtiyor.

DOLARDAKİ TOPARLANMA BEKLENTİSİ

Pesole, dolarda kayda değer bir toparlanmanın “ancak istihdam verileri önemli ölçüde güçlenirse” yaşanabileceğini ifade ediyor. Ancak analist, eurodaki yükselişin sınırlı kalabileceği konusunda uyarıyor. Bu sınırlı yükselişin nedenini ise Cuma günü ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki yaklaşan görüşme olarak gösteriyor.

