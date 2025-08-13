Euro, Fırsat Yaratabilir; Dolar Zayıflıyor

EURO’NUN DOLAR KARŞISINDAKİ YÜKSELİŞİ

Euro, ABD’de açıklanan beklentilerin altında kalan enflasyon verileri sonrasında dolara karşı iki haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. ING analisti Francesco Pesole’nin değerlendirmelerine göre, doların daha fazla zayıflaması euro için bir fırsat oluşturabiliyor.

DOLARDAKİ TOPARLANMA BEKLENTİLERİ

Pesole, doların anlamlı bir toparlanma göstermesinin “ancak istihdam verileri önemli ölçüde güçlenirse” mümkün olabileceğini ifade ediyor. Bununla birlikte, eurodaki yükselişin sınırlı kalabileceği konusunda da uyarılarda bulunuyor. Bu sınırlamanın ardında ise Cuma günü ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleşecek görüşme yer alıyor.