Euro, Muhafazakarların Zaferiyle Yükseldi

ALMANYA’DA SEÇİM SONUÇLARI VE EKONOMİK GÖSTERGELER

Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD’nin sandık çıkışı anketi ve ilk sonuçlara dayanan verilere göre, CDU/CSU genel seçimlerde oyların yüzde 28,6’sını alarak birinci sıraya yerleşiyor. Hristiyan Sosyal Birlik Partisi en üst sırada yer alırken, aşırı sağcı popülist AfD, oy oranını 10 puan artırarak yüzde 20,4 ile ikinci sıraya yükseliyor. SPD ise yüzde 16,3’lük oy oranıyla üçüncü sırada konumlanıyor.

EURO’NUN YÜKSELİŞİ VE PİYASA REAKSİYONU

Euro, Asya seansında doların zayıflamasıyla 1,05245 dolara çıkarak son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşıyor. Avrupa borsaları da istikrar kazanırken, EUROSTOXX 50 vadeli işlemleri yüzde 0,46, Almanya’nın DAX vadeli işlemleri ise yüzde 1,12 artış gösteriyor. Bunun yanı sıra, Almanya’nın 10 yıllık tahvillerinin getirisi de hafifçe geriliyor. CNBC-e’nin haberine göre, analistler, muhafazakar Hristiyan Demokratlar’ın kırılgan ekonomiyi toparlamak için koalisyon hükümetini ne kadar hızlı kurabileceğine dair değerlendirmeler yapıyor.

PİYASALARDAKİ BEKLENTİLER VE KOALİSYON SEÇENEKLERİ

Pictet Wealth Management Makroekonomi Araştırmaları Başkanı Frederik Ducrozet, “Piyasalar için en dostane koalisyonlar hala teorik olarak mümkün. Büyük Koalisyon veya CDU, SPD ve Yeşiller’den oluşan Kenya Koalisyonu gibi seçenekler masada” diyor. AfD’nin beklenenden daha yüksek bir oy oranına ulaşmaması da finans piyasaları açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Ayrıca, piyasalar, Almanya’nın ‘borç freni’ olarak bilinen ve bütçe açığını gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde 0,35’i ile sınırlayan kuralı reforme edip etmeyeceğini merakla bekliyor.

ALMANYA’NIN EKONOMİK DURUMU

Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya, 2024’te üst üste ikinci yıl daralma yaşamayı planlıyor. Eleştirmenler, yıllardır süren düşük yatırımların borç frenini etken olarak gösteriyor. Yatırımcılar, Avrupa genelinde savunma harcamalarının artırılması baskısıyla kamu harcamalarının yükselmesi beklentisinin güçlendiğini düşünüyor.