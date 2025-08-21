euro-nun-2025-2026-tahmini-1-20-1-25

EURO/DOLAR PARİTESİ BEKLENTİLERİ

ING tarafından yapılan analizde, euro/dolar paritesinin 2025 yılında 1,20 seviyesine yakın bir noktaya gelebileceği öngörülüyor. Uzmanlar, 2026 sonları itibarıyla paritenin 1,22 ila 1,25 aralığında işlem görebileceğini ifade ediyor. Analistler, Fed’in faiz indirimlerinin hedge maliyetlerini düşürerek yeni dolar satışlarını tetikleyebileceğine vurgu yapıyor. Ayrıca, mevsimsel zayıflıklar ve 2026 yılına dair yeni Fed başkanı olma ihtimali dolar üzerinde baskı oluşturabilecek etkenler arasında yer alıyor.

YABANCI YATIRIMCILARIN İLGİSİ

Diğer taraftan, Euro Bölgesi varlıklarına yönelik yabancı yatırımcı ilgisinin devam ettiği kaydediliyor. Özellikle Mayıs ile Haziran döneminde yabancı yatırımcılar 236 milyar euro değerinde alım yaptı. Bu göstergeler, paritede yükseliş beklentilerini desteklerken, önümüzdeki iki yıl boyunca değer kazanma potansiyeline işaret ediyor.