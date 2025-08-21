Euro’nun Değer Kazanması Bekleniyor

ING BEKLENTİLERİNİ AÇIKLADI

ING, piyasa beklentilerini duyurdu. Dev banka, 2025 yılında sırasıyla Eylül, Ekim ve Aralık aylarında toplam üç kez 25 baz puanlık faiz indirimleri olacağını öngörüyor. 2026 yılında ise gevşemenin devam edeceğini ve Fed’in nihai faiz oranının yüzde 3.25’e ulaşacağını tahmin ediyor. ABD işgücü piyasasında yaşanan bozulmalar, dolardaki son desteği zayıflatıyor. Ayrıca, tarife kaynaklı enflasyonun kısa vadeli olarak sürmesi bekleniyor.

FAİZ İNDİRMELERİ DOLAR ÜZERİNDE ETKİ GÖSTERİYOR

Fed’in faiz indirimlerinin hedge maliyetlerini azaltması, yeni dolar satışlarını tetiklemesi yönünde beklentiler bulunuyor. Buna ek olarak, banka mevsimsel zayıflık ve 2026’da olası yeni Fed başkanı risklerine de dikkat çekiyor. Dolar karşısında oluşan baskı, piyasa dinamiklerini etkileme potansiyeline sahip.

EURO BÖLGESİNE TALEP ARTIYOR

Euro bölgesi varlıklarına olan yabancı talep güçlü bir şekilde devam ediyor. Sadece Mayıs ve Haziran aylarında 236 milyar euroluk alım gerçekleştirildi. Tüm bu gelişmeler dikkate alındığında, banka tahminlerine göre Euro/dolar paritesinin 2025 yılı sonuna kadar 1.20 seviyesine ulaşması, 2026 sonlarında ise 1.22-1.25 aralığına tırmanması öngörülüyor.