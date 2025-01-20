Ekonomi

Euro Tahmini: 2025, 1,20; 2026, 1,25

EURO/DOLAR PARİTESİNDE YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ

ING’nin yaptığı değerlendirmeye göre, euro/dolar paritesi 2025 yılı sonunda 1,20 seviyesine yaklaşabilir. 2026 sonlarında ise bu paritenin 1,22-1,25 aralığına yükselmesi öngörülüyor. Analistler, Fed’in faiz indirimlerinin hedge maliyetlerini düşürmesiyle yeni dolar satışlarını tetikleyebileceğine dikkat çekiyor. Ayrıca mevsimsel zayıflıklar ve 2026 yılında olası yeni Fed başkanı ihtimali de dolar üzerinde baskı oluşturacak unsurlar arasında yer alıyor.

YABANCI YATIRIMCILARIN İLGİSİ SÜRÜYOR

Öte yandan, Euro Bölgesi varlıklarına yabancı yatırımcıların ilgisinin devam ettiği bildiriliyor. Sadece Mayıs-Haziran döneminde yabancı yatırımcılar 236 milyar euro tutarında alım gerçekleştirdi. Tüm bu göstergeler, yükseliş beklentilerini körüklüyor ve paritenin önümüzdeki iki yıl boyunca kademeli olarak değer kazanabileceğine işaret ediyor.

