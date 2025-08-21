Ekonomi

EurO TAhmini: 2025-2026 Yükseliş Bekleniyor

euro-tahmini-2025-2026-yukselis-bekleniyor

PARİTE BEKLENTİLERİ

ING tarafından gerçekleştirilen değerlendirmelere göre, euro/dolar paritesinin 2025 yılsonunda 1,20 seviyelerine yaklaşması olasılığı bulunuyor. 2026 sonlarında ise bu paritenin 1,22-1,25 aralığına yükselebileceği öngörülüyor. Analistler, Fed’in faiz indirimlerinin hedge maliyetlerini azaltmasının yeni dolar satışlarını tetikleyebileceğine dikkat çekiyor. Ayrıca, mevsimsel zayıflıklar ve 2026 yılında olası yeni Fed başkanının durumu da dolar üzerinde baskı oluşturabilecek unsurlar arasında yer alıyor.

YABANCI YATIRIMCI İLGİSİ

Öte yandan, Euro Bölgesi varlıklarına yönelik yabancı yatırımcıların ilgisinin devam ettiği ifade ediliyor. Mayıs ve Haziran döneminde yabancı yatırımcıların 236 milyar euro değerinde alım gerçekleştirdiği belirtiliyor. Bu göstergeler, paritenin yükseliş beklentilerini destekliyor ve önümüzdeki iki yıl içerisinde kademeli bir değer kazanımını işaret ediyor.

