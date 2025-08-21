Euro Tahmini: 2025’te 1,20, 2026’da 1,25

PARİTENİN GELECEK BEKLENTİLERİ

ING tarafından yapılan analizde, euro/dolar paritesinin 2025 yılının sonunda 1,20 seviyesine yaklaşabileceği öngörülüyor. 2026 senesinin sonlarına doğru ise paritenin 1,22-1,25 aralığına yükselmesi bekleniyor. Analistler, Fed’in faiz indirimlerinin hedge maliyetlerini düşürmesinin yeni dolar satışlarını harekete geçirebileceğine dikkat çekiyor. Ayrıca, mevsimsel zayıflıklar ve 2026 yılında muhtemel yeni Fed başkanlığı durumu doları etkileyebilecek faktörler arasında yer alıyor.

YABANCI YATIRIMCI İLGİSİ

Diğer yandan, Euro Bölgesi varlıklarına olan yabancı yatırımcı ilgisinin devam ettiği ifade ediliyor. Sadece Mayıs-Haziran döneminde yabancı yatırımcıların 236 milyar euro tutarında alım yaptığı belirtiliyor. Bu tüm göstergeler, yükseliş beklentilerini destekliyor ve paritenin önümüzdeki iki yıl içinde kademeli olarak değer kazanabileceğine işaret ediyor.