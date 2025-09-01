Euro, TL Karşısında Rekor Düzeye Ulaştı

KÜRESEL PİYASALARDA YENİ DÖVİZ REKORLARI

Küresel piyasalardaki para politikası ayrışması döviz kurlarında yeni rekorları beraberinde getiriyor. Haftanın ilk işlem gününde Euro, Türk Lirası karşısında 48,2954 seviyesine ulaşarak tarihi bir zirve gerçekleştirdi. Bu tarihi başarının arka planında, Euro’nun ABD Doları karşısında global ölçekte değer kazanması yatıyor. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) eylülde faiz indirimine gideceği beklentisi, Dolar üzerinde baskı oluştururken; Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz indirim döngüsünü sonlandırdığına dair sinyaller, Euro’yu güçlendiriyor. Dolar/TL ise haftaya 41,12 seviyesinden giriş yapıyor. Saat 09.25’te 41,1250 seviyesinden işlem gören Dolar, önceki kapanışa göre %0,07 artış gösterdi. Aynı dakikalarda Euro/TL %0,5 artışla 48,2580, Sterlin/TL ise %0,1 artışla 55,6850 seviyelerinden işlem görüyor.

Piyasalardaki bu yeni rekorun temel itici gücü, Euro’nun ABD Doları karşısında uluslararası arenada değer kazanması oldu. Küresel merkez bankalarının para politikalarına dair artan beklentiler, döviz kurları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Bu bağlamda, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yakın gelecekte faiz indirimlerine başlayacağına dair yaygınlaşan beklentiler Dolar üzerinde bir baskı unsuru oluşturdu. Diğer taraftan, Avrupa cephesinde faiz indirim döngüsünün sona erdiğine dair gelen sinyaller Euro’yu Dolar karşısında daha güçlü bir konuma taşıdı. Bu iki ana beklentinin birleşimi, Euro/Dolar paritesinin yükselişine neden oldu. Euro’nun uluslararası piyasalardaki değer kazanması, yurt içinde de Euro/TL kurunun yukarı yönlü ivmelenmesiyle sonuçlandı. Yurt içindeki yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından Dolar ile birlikte popüler döviz birimi olarak kabul edilen Euro’daki bu tarihi yükseliş, piyasalarda dikkatle izleniyor.

GELECEK SINYALLAR VE BEKLENTİLER

Euro’nun uluslararası piyasalardaki gücünü yansıtan bu gelişme, Euro/Dolar paritesindeki seyrin yurt içindeki kurlar üzerindeki doğrudan etkisini bir kez daha gözler önüne seriyor. Küresel merkez bankalarından gelecek yeni sinyallerin ve para politikası kararlarının, Euro’nun Dolar ve Türk Lirası karşısındaki seyrinde önümüzdeki dönemde de belirleyici olacağı tahmin ediliyor. Dolar/TL, haftaya 41,12 seviyesinden başlamışken, Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden Dolar/TL, günü önceki kapanışının %0,20 üzerinde 41,1025’ten kapatmıştır. Bugün ise saat 09.25 itibarıyla Dolar, önceki kapanışın %0,07 üzerinde 41,1250 seviyesinden işlem görmekte. Diğer döviz kurlarında da benzer artışlar gözlemleniyor.

EKONOMİK VERİLER VE FED BEKLENTİLERİ

Dolar endeksi ise %0,2 düşüşle 97,6 seviyesine gerilemiş durumda. ABD’de açıklanan ekonomik verilerin fiyat artışlarına yönelik endişeleri yeniden gündeme taşımasına rağmen, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) eylülde faiz indirimine gidebileceği ihtimalinin güçlü kalması, varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Cuma günü açıklanan çekirdek kişisel tüketim harcamaları verisi fiyat artışlarına yönelik endişeleri artırırken, kişisel tüketim harcamaları Temmuz’da %0,5 ile beklentilere paralel bir artış göstermiştir. Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise temmuzda aylık bazda %0,3 yükseklik göstermiş, yıllık bazda ise %2,9 ile son 5 ayın en hızlı artışını kaydetmiştir. Belirtilen veri beklentilerin üzerinde sonuç vermiştir. Süreçte Fed yetkililerinin açıklamaları da dikkate alınmakta. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, iş gücü piyasasında yavaşlama belirtilerinin bulunduğunu ve tarifelerin enflasyonu etkilediğini belirtirken, tarife kaynaklı fiyat artışlarının yalnızca geçici olacağını ifade etmiştir. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed’in eylül ayında %88 ihtimalle faiz indirimi gerçekleştireceği düşünülmekte, bankanın yıl sonuna kadar toplamda iki kez faiz indirimine gideceği öngörülmektedir. Analistler, bugün yurt içinde büyüme verilerinin, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini belirtmektedir.