Euro, TL Karşısında Yeni Rekor Kırdı

KÜRESEL PİYASALARDA PARA POLİTİKASI AYRIŞMASI

Küresel piyasalardaki para politikası ayrışması, döviz kurlarında yeni rekorlar oluşturuyor. Haftanın ilk işlem gününde Euro, Türk Lirası karşısında 48,2954 seviyesine ulaştı ve böylece tarihinin en yüksek değerine erişti. Bu tarihi zirvenin arkasında, Euro’nun ABD Doları karşısında global çapta değer kazanması yatıyor. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) eylülde faiz indirimine gideceği beklentisi, Dolar üzerinde baskı yaratırken; Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz indirim döngüsünü sonlandırdığına dair sinyaller, Euro’yu güçlendiriyor. Dolar/TL haftaya 41,12 seviyesinden başladı. Saat 09.25 itibarıyla 41,1250’den işlem gören Dolar, önceki kapanışa göre %0,07 artış gösterdi. Aynı sırada Euro/TL %0,5 artışla 48,2580’den, Sterlin/TL ise %0,1 artışla 55,6850’den işlem görüyor.

Piyasalardaki bu yeni rekorun temel itici gücü, Euro’nun ABD Doları karşısında uluslararası ölçekte değer kazanması oldu. Son dönemlerde küresel merkez bankalarının para politikalarına yönelik beklentiler, döviz kurları üzerinde belirleyici bir rol oynamaya devam ediyor. Bu bağlamda, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yakın gelecekte faiz indirimlerine başlayacağına dair artan beklentiler, Dolar üzerinde bir baskı unsuru oluşturdu. Diğer taraftan, Avrupa cephesinde ise faiz indirim döngüsünün sona erdiğine dair gelen sinyaller, Euro’yu Dolar karşısında daha güçlü bir konuma taşıdı. Bu iki ana beklentinin birleşimi, dünyanın en önemli paritesi olarak bilinen Euro/Dolar paritesinin yükselişe geçmesine neden oldu.

TÜRKİYE’DE EURO’NUN YÜKSELİŞİ

Euro’nun global çapta Dolar’a karşı değer kazanması, yurt içinde de Euro/TL kurunun yukarı yönlü bir hızla rekor kırmasına yol açtı. Türkiye’deki yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından Dolar ile birlikte en gözde döviz birimi olarak kabul edilen Euro’daki bu tarihi yükseliş, piyasalarda dikkatle izleniyor. Euro’nun uluslararası piyasalardaki gücünü yansıtan bu gelişme, Euro/Dolar paritesindeki seyrin yurt içi kurlar üzerindeki doğrudan etkisini bir kez daha gözler önüne seriyor. Küresel merkez bankalarından gelecek yeni sinyallerin ve para politikası kararlarının, Euro’nun hem Dolar hem de Türk Lirası karşısındaki seyrinde önümüzdeki süreçte de belirleyici olacağı düşünülüyor.

DOLAR/TL’DE YÜKSELİŞ

Dolar/TL haftaya yükselişle başlamışken, bugün 41,1250 seviyesinden işlem görüyor. Cuma günü yükseliş eğilimi gösteren Dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,20 üzerinde 41,1025’ten tamamlamıştı. Bugün saat 09.25 itibarıyla Dolar, önceki kapanışın yüzde 0,07 üzerinde 41,1250’den işlem görüyor. Aynı sırada Euro/TL yüzde 0,5 artışla 48,2580’den, Sterlin/TL de yüzde 0,1 artışla 55,6850’den satılıyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,2 düşüşle 97,6 seviyesinde yer alıyor.

ABD’de açıklanan ekonomik veriler, fiyat artışlarına yönelik endişeleri yeniden gündeme taşımakla birlikte, Fed’in eylülde faiz indirimine gidebileceği ihtimallerinin güçlü olması varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor. Geçtiğimiz günlerde açıklanan çekirdek kişisel tüketim harcamaları verisi, fiyat artışlarına dair endişeleri destekliyor. Bu verilere göre, ABD’de kişisel tüketim harcamaları temmuz ayında %0,5 oranında artış gösterdi. Fed’in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı, gıda ve enerji kalemlerinin hesap dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de temmuzda aylık bazda %0,3 yükseldi. Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi yıllık bazda ise %2,9 ile son beş ayın en hızlı artışını sergiledi ve bu veri beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Süreçte Fed yetkililerinin de açıklamaları dikkatle izleniyor. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, iş gücü piyasasında yavaşlama belirtileri görüldüğünü ve tarifelerin enflasyonu yukarı çekse de tarifeler kaynaklı fiyat artışlarının tek seferlik olacağını ifade etti. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed’in eylül ayında %88 ihtimalle faiz indirimine gideceği öngörülürken, yıl sonuna kadar toplamda iki kez faiz indiriminde bulunması bekleniyor. Analistler, bugün yurt içinde büyüme, yurt dışında ise global çapta imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini belirtiyor.