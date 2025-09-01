Euro, TL’ye karşı rekor kırdı

DÖVİZ KURLARINDA YENİ REKORLAR

Küresel piyasalardaki para politikası ayrışması döviz kurlarında yeni rekorları beraberinde getiriyor. Haftanın ilk işlem gününde Euro, Türk Lirası karşısında 48,2954 seviyesini görerek tüm zamanların en yüksek değerine ulaştı. Bu tarihi zirvenin arkasında, Euro’nun ABD Doları karşısında global ölçekte değer kazanması yatıyor. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) eylülde faiz indirimine gideceği beklentisi Dolar üzerinde baskı yaratırken; Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz indirim döngüsünü sonlandırdığına dair sinyaller Euro’yu güçlendiriyor. Dolar/TL ise haftaya 41,12 seviyesinden başladı. Saat 09.25 itibarıyla 41,1250’den işlem gören Dolar, önceki kapanışa göre %0,07 artış gösterdi. Aynı dakikalarda Euro/TL %0,5 artışla 48,2580’den, Sterlin/TL ise %0,1 artışla 55,6850’den satılıyor.

Piyasalardaki bu yeni rekorun temel itici gücü, Euro’nun ABD Doları karşısında uluslararası arenada değer kazanması oldu. Son dönemde küresel merkez bankalarının para politikalarına ilişkin beklentiler döviz kurları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Bu kapsamda, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yakın gelecekte faiz indirimlerine başlayacağına dair artan beklentiler Dolar üzerinde bir baskı unsuru oluşturdu. Diğer yandan, Avrupa cephesinde ise faiz indirim döngüsünün son bulduğuna dair gelen sinyaller Euro’yu Dolar karşısında daha güçlü bir konuma taşıdı. Bu iki temel beklentinin birleşimi, dünyanın en önemli paritesi olan Euro/Dolar paritesinin yükselişine neden oldu. Euro’nun küresel çapta Dolar’a karşı değerlenmesi, yurt içinde de Euro/TL kurunun yukarı yönlü ivmelenerek rekor kırmasını beraberinde getirdi. Türkiye’deki yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından Dolar ile birlikte en popüler döviz birimi olarak kabul edilen Euro’daki bu tarihi yükseliş piyasalarda dikkatle takip ediliyor.

Euro’nun uluslararası piyasalardaki gücünü yansıtan bu gelişme, Euro/Dolar paritesindeki seyrin yurt içi kurlar üzerindeki doğrudan etkisini bir kez daha gözler önüne serdi. Küresel merkez bankalarından gelecek yeni sinyallerin ve para politikası kararlarının Euro’nun hem Dolar hem de Türk Lirası karşısındaki seyrinde önümüzdeki dönemde belirleyici olması bekleniyor. Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 41,1250 seviyesinden işlem görüyor. Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden Dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,20 üzerinde 41,1025’ten tamamlamıştı. Bugün saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,07 üzerinde 41,1250’den işlem gören Dolar, aynı dakikalarda Euro/TL yüzde 0,5 artışla 48,2580’den, Sterlin/TL ise yüzde 0,1 artışla 55,6850’den satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,2 düşüşle 97,6 seviyesinde bulunuyor. ABD’de açıklanan ekonomik verilerden alınan sinyaller, fiyat artışlarına yönelik endişeleri tekrar gündeme taşımasına karşın, Fed’in eylülde faiz indirimine gidebileceği ihtimalleri varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor. Ülkede Cuma günü açıklanan çekirdek kişisel tüketim harcamaları verisi, fiyat artışlarına yönelik endişeleri destekledi. Buna göre, ABD’de kişisel tüketim harcamaları temmuzda yüzde 0,5 ile beklentilere paralel arttı. Fed’in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı, gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de temmuzda aylık bazda yüzde 0,3 yükseldi. Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi yıllık bazda ise yüzde 2,9 ile son 5 ayın en hızlı artışını gösterdi. Söz konusu veri beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Süreçte Fed yetkililerinin de açıklamaları takip ediliyor.

Son olarak, analistler, bugün yurt içinde büyüme, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini belirtiyor.