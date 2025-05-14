Eurovision’da Filistin Bayrakları Açıldı

GÖSTERİLER DÜZENLENİYOR

İsviçre’nin Basel şehrinde gerçekleşen 69. Eurovision Şarkı Yarışması’nın ilk yarı finalinde, bazı seyirciler Filistin bayrağı açarak Gazze’deki duruma dikkat çekiyor. İsrail’in yarışmaya katılımı dolayısıyla organizasyon, uluslararası eleştirilerin gündeminde bulunuyor. Bu durum, Eurovision’un ikliminde tartışmalara yol açıyor.

FİNALDE YER ALAN ÜLKELER BELLİ OLDU

İlk yarı finalde 15 ülke sahne aldı ve yapılan oylama sonucunda Norveç, Arnavutluk, İsveç, İzlanda, Hollanda, Polonya, San Marino, Estonya, Portekiz ve Ukrayna, finale yükseldi. Ancak Azerbaycan, Slovenya, Belçika, Hırvatistan ve Güney Kıbrıs, yarışmaya veda etmeyi tercih etmek zorunda kaldı. Bu sonuçlar, yarışmayı izleyenler arasında heyecan yarattı.

ARTIRILMIŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Basel’deki Eurovision etkinliği için güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarılıyor. Organizasyon, olası güvenlik tehditleri dolayısıyla 1300 polis memurunun görev alacağını duyurdu. Ayrıca, İsviçre ordusu 40 asker ile destek sağlayacak ve Fransız ile Alman güvenlik güçlerinin de bazı görevlerde yer alması bekleniyor. Güvenlik tedbirleri, yarışmanın güvenli bir ortamda geçmesini amaçlıyor.

TARTIŞMALARIN GÖLGESİNDE

İsrail’in yarışmaya katılımı, uluslararası düzeyde ciddi eleştirilere neden oluyor. Eurovision organizatörü EBU, 2022’den bu yana Ukrayna’daki savaş sebebiyle Rusya’yı yarışmadan men etmesine rağmen, İsrail için benzer bir karar almaması nedeniyle çifte standart suçlamalarıyla karşı karşıya kalıyor. Bu durum, Eurovision’un siyasi bir arenaya dönüşüp dönüşmeyeceği konusunda tartışmalara yol açıyor.