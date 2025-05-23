Eurovision Oylama Sistemi Gözden Geçirilecek

EUROVISION OYLAMA SİSTEMİ GÖZDEN GEÇİRİLECEK

Avrupa Yayın Birliği (EBU), Eurovision Şarkı Yarışması’nda İsrail’in halk oylamasını kazanarak ikinci olmasına gelen tepkiler ışığında oylama sistemini gözden geçireceğini açıkladı. Eurovision Şarkı Yarışması Direktörü Martin Green, yarışmanın kazananı Avusturya temsilcisi JJ’yi tebrik ederken, çeşitli ülkelerin yayın kuruluşları ve temsilcileri tarafından gelen itirazlar üzerine değerlendirmelerde bulundu. Bu yıl İsviçre’nin Basel kentinde düzenlenen ve 17 Mayıs tarihinde gerçekleşen finalde, İsrail’in jüri puanlarında geride kalsa da halk oylamasında “en fazla” oyu alıp ikinci olmasının ardından gündeme gelen tartışmalar EBU’yu harekete geçirdi.

GÜVENLİK SİSTEMİ VURGUSU

Martin Green, yayınladığı yazılı açıklamada, halk oylamasının çoklu güvenlik sistemiyle yürütüldüğünü belirtti. Green, “Sonuçlar bağımsız bir şirket tarafından doğrulandı” diyerek sürecin şeffaflığına dikkat çekti. Ayrıca EBU’nun üye yayın kuruluşlarıyla bu konuda görüşmelerde bulunduğunu ifade eden Green, oylama sisteminin dolandırıcılığı önleyecek biçimde tasarlandığını savundu. “Bir kişinin en fazla 20 oy kullanabilmesi, her yaş grubundaki kişilerin favorilerine birden fazla oy verebilmesi için oluşturuldu. Sonucu orantısız bir şekilde etkilediğine dair şu anda hiçbir kanıt yok. Ancak endişeler dile getirildi. Buna bakacağız” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

ETKİNLİK DELEGASYONLARINA DA BAKILACAK

Green, EBU’nun etkinlik delegasyonlarıyla ilgili tanıtım faaliyetlerini de gözden geçireceğini ekleyerek, şeffaflık vurgusunu sürdürdü. Basel’de yapılan 2025 Eurovision Şarkı Yarışması’nda Avusturya temsilcisi JJ, “Wasted Love” isimli parçası ile birinci olmuştu. Yarışma boyunca İsrail’in katılımı çeşitli protestolarla karşılaşırken, halk oylamasında elde ettiği ikinci sıranın ardından birçok ülkenin yayın kuruluşu, oylamanın “şeffaflığından” şüphe duyduklarını dile getirdi.