Eurovision Oylama Sistemi Gözden Geçirilecek

EUROVISION OYLAMA SİSTEMİ GÖZDEN GEÇİRİLECEK

Avrupa Yayın Birliği (EBU), İsrail’in halk oylamasında elde ettiği ikinci sıraya yönelik gelen eleştiriler ışığında oylama sistemini yeniden değerlendireceğini açıkladı. Eurovision Şarkı Yarışması Direktörü Martin Green, yaptıkları yazılı açıklamada, yarışmanın kazananı olan Avusturya temsilcisi JJ’yi kutladı. 17 Mayıs’ta İsviçre’nin Basel kentinde düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması finalinde, İsrail’in jüri puanlarında geride kalmasına rağmen halk oylamasında “en fazla” oyu alarak ikinci sırayı elde etmesi, birçok ülkenin yayın kuruluşu ve temsilcisinden tepki aldı. Green, halk oylamasının güvenliği konusunda güçlü bir yapıya sahip olduğunu belirtti.

SONUÇLAR BAĞIMSIZ ŞİRKET TARAFINDAN DOĞRULANDI

Green, EBU’nun üye yayın kuruluşlarıyla bir araya geldiğini ifade ederek Eurovision oylama sisteminin dolandırıcılık girişimlerini engelleyecek şekilde tasarlandığını öne sürdü. Halk oylaması sonuçlarının bağımsız bir şirket tarafından onaylandığını aktaran Green, “Bir diğer sorunun bir kişinin en fazla 20 oy kullanabilmesi olduğu belirtildi. Bu sistem, her yaştan izleyicinin favori isimlerine birden fazla oy verme imkanı sunmakta. Ancak, bu durumun sonuçları orantısız bir şekilde etkilediğine dair şu anda hiçbir kanıt yok. Yine de, bu konudaki endişeler değerlendirilmeye alınacak” şeklinde konuştu.

ETKİNLİK DELEGASYONLARI İNCELENİYOR

Green ayrıca, EBU’nun etkinlik delegasyonları ve ilgili tarafların tanıtım faaliyetlerini de gözden geçireceğini duyurdu. Basel’de gerçekleştirilen 2025 Eurovision Şarkı Yarışması’nda, Avusturya temsilcisi JJ, “Wasted Love” adlı şarkısıyla birinciliği elde etmişti. Öte yandan, İsrail’in yarışmaya katılımı süresince sürekli olarak protesto edildiği de kaydedildi. İsrail’in halk oylamasıyla ikinci sırayı alması üzerine birçok ülkenin yayın kuruluşu, halk oylamasının “şeffaflığından” şüphe duyduğunu dile getirdi.