Eurovision Oylama Sistemi Gözden Geçirilecek

EUROVISION ŞARKI YARIŞMASI OYLAMA SİSTEMİ GÜNDEMDE

Avrupa Yayın Birliği (EBU), İsrail’in halk oylamasında elde ettiği ikinci lik sonucu üzerine gelen tepkiler doğrultusunda oylama sistemini gözden geçireceğini açıkladı. Eurovision Şarkı Yarışması Direktörü Martin Green, yarışmayı kazanan Avusturya temsilcisi JJ’yi tebrik eden bir yazılı açıklama gerçekleştirdi. Bu yıl İsviçre’nin Basel kentinde 17 Mayıs’ta düzenlenen Eurovision’un finalinde, İsrail’in jüri puanlarıyla düşük kalmasına rağmen halk oylamasında “en fazla” oyu alarak ikinci olması, birçok ülkenin yayın kuruluşu ve temsilcisi tarafından tepkiyle karşılandı. Green, halk oylamasının çoklu güvenlik sistemiyle yapıldığını vurguladı.

HALK OYLAMASI SONUÇLARI BAĞIMSIZ ŞİRKET TARAFINDAN DOĞRULANDI

Green, EBU’nun üye yayın kuruluşlarıyla görüşmeler gerçekleştirdiğini belirterek Eurovision oylama sisteminin dolandırıcılığı önlemek amacıyla tasarlandığını ifade etti. Halk oylaması sonuçlarının bağımsız bir şirket tarafından doğrulandığını ileten Green, “Bir diğer sorunun bir kişinin en fazla 20 oy kullanması olduğu belirtildi. Bu, her yaştan kişilerin favori isimleri için birden fazla oy verebilmesi için tasarlandı. Sonucu orantısız bir şekilde etkilediğine dair şu anda hiçbir kanıt yok. Ancak endişeler dile getirildi. Buna bakacağız” dedi.

ETKİNLİK DELEGASYONLARI İNCELENECEK

Green, ayrıca EBU’nun etkinlik delegasyonları ile ilgili tarafların tanıtım faaliyetlerini de inceleyeceğini aktardı. Basel’de gerçekleştirilen 2025 Eurovision Şarkı Yarışması’nda Avusturya temsilcisi JJ, “Wasted Love” isimli parçasıyla birinciliğe ulaşmıştı. İsrail’in katılımı, yarışma süresince çeşitli protestolarla karşılaşmıştı. Yarışmanın sonunda İsrail’in halk oylamasında ikinci sırayı alması, birçok ülkenin yayın kuruluşunu halk oylamasının “şeffaflığından” şüphe duymaya yönlendirdi.