Ev Hanımlarına 15 Bin TL Maaş Fırsatı

EV HANIMLARINA YENİ FIRSAT

Günümüzün ekonomik durumu, ev hanımlarının aile bütçesine katkı sağlamalarının giderek daha fazla önem kazanmasına neden oluyor. Bu bağlamda İŞKUR, ev kadınlarına yönelik yeni bir proje sunarak onlara önemli bir fırsat yaratıyor. Evde çalışarak gelir elde etmek isteyen ev hanımları, belirlenen kriterleri karşılamaları durumunda bu projeye başvurabiliyor ve aylık 15 bin TL maaş imkanından yararlanabiliyorlar.

PROJENİN HEDEFLERİ

Bu proje, kadınların ev işlerinin yanı sıra ekonomik hayata aktif katılımlarına olanak tanımakla kalmıyor, aynı zamanda toplumsal kalkınmaya da katkı sağlamayı hedefliyor. Projeye katılmak isteyen ev hanımlarının belirli kriterleri karşılaması gerekiyor. Başvuru sürecine dair tüm detaylar, İŞKUR aracılığıyla gerçekleştirilecek.

BAŞVURU SÜRECİ

Ev hanımları, projeye başvurularını İŞKUR üzerinden yapabilecek. Başvuru ekranı açıldığında, adaylar İŞKUR’un resmi web sitesi veya İŞKUR mobil uygulaması aracılığıyla işlemlerini gerçekleştirip en kolay şekilde başvurularını tamamlayabilecekler. Başvuru tarihleri ve diğer güncel bilgiler açıklandıkça, haber kanalımızda paylaşılacak.