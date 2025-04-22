Ev kadınlarına emeklilik desteği!

PROJEYLE KİMLER YARARLANABİLECEK?

NTV’den elde edilen bilgilere göre, bu projeden yararlanmak için 18 yaşını doldurmuş ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak yeterli. Daha önce sigorta girişi olup olmaması önemli değil. Tüm ev kadınları bu haktan rahatlıkla faydalanabiliyor.

DEVLET DESTEĞİYLE EMEKLİLİK

Projede dikkat çeken nokta, devletin prim ödemelerine sağlayacağı destek. Ev kadınlarının her ay yatıracağı primlerin üçte biri devlet tarafından karşılanacak. 15 yıllık ödeme süresi içinde, güncel asgari ücret baz alındığında devlet katkısının 500 bin TL’ye ulaşması bekleniyor.

SİSTEMİN İŞLEYİŞİ NASIL OLACAK?

Başvuru yapan ev kadınları, isteğe bağlı sigorta sistemi aracılığıyla kayıt yaptıracak. Bu sigorta modeli Bağ-Kur kapsamında değerlendirilecek. Kadınlar, her ay düzenli prim ödeyerek emeklilik hakkı kazanacak. Ödemeler ise internet üzerinden kolayca gerçekleştirilecek.

YIPRANMA PAYI VE ERKEN EMEKLİLİK AVANTAJI

Projede, çocuk sahibi olan kadınlara yıpranma payı benzeri bir destek sunulacak. Çocuk sayısına göre esneklik sağlanacak ve annelere erken emeklilik avantajı tanınacak.