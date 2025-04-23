“Ev Kadınlarına Emeklilik Hakkı”

AİLE KORUMA PAKETİYLE MADDELER

Aile yılı çerçevesinde ev kadınlarına yönelik önemli bir proje hazırlanıyor. Aile Koruma Kalkanı paketi dahilinde, ev kadınlarına sosyal güvence ve emeklilik hakkı tanınması hedefleniyor.

KİMLERDEN YARARLANILACAK?

Daha önce sigorta girişi olsun ya da olmasın, 18 yaşını doldurmuş ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan tüm ev kadınları bu haklardan faydalanabilecek.

DEVLET DESTEĞİ NEDİR?

Projenin en önemli noktalarından biri, devlet desteği. Aylık primlerin üçte birini devlet karşılayacak. Emeklilik hakkı için gerekli olan, 15 yıllık ödemede devlet desteği şu anda asgari ücret üzerinden 500 bin lirayı bulacak.

ÖDEMELER NASIL YAPILACAK?

Başvuruda bulunan ev kadınları, isteğe bağlı sigorta ile kaydolacak. Bu sigorta Bağ-Kur kapsamında değerlendirilecek. Dolayısıyla ev kadınları, devlet destekli primlerini kendi işlerini yapıyormuş gibi her ay düzenli olarak ödeyecek. Ödemeler internet üzerinden gerçekleştirilecek.

NE KADAR PRİM ÖDENECEK?

Ev kadınları, mevcut yasalara göre her ay isteğe bağlı sigorta primi ödeyebilir. İsteğe bağlı sigorta priminin asgari ücretin brüt tutarının yüzde 32’si olduğu için en az 8 bin 321 lira olarak belirlenmiştir. Yeni düzenlemeyle, prim ödemelerinin üçte birinin devlet tarafından karşılanacağı belirtildi. Yani, 8 bin 321 liranın üçte biri olan 2 bin 771 lirası devlet tarafından ödenecek, kadınlar ise ayda 5 bin 548 lira ödeyecek.

EMEKLİLİK YAŞLARI NELERDİR?

8 Eylül 1999 öncesinde sigorta girişi bulunan kadınlar, SSK’dan 3 bin 600 günle 58 yaşında, Bağ-Kur’dan 5 bin 400 günle 56 yaşında emekli olabilecek. Bağ-Kur ile 2 yıl erken emekli olmak isteyen kadınların prim gün sayısını 5 bin 400’e tamamlaması gerekiyor. 8 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olanların emekli olabilmeleri için SSK’dan 58 yaş ve 4 bin 500 gün, Bağ-Kur’dan ise 60 yaş ve 5 bin 400 güne ihtiyaçları olacak.

PRİM ÖDEMELERİ NASIL ETKİLENECEK?

Her yıl asgari ücrete zam yapıldığında, prim ödemeleri de aynı oranda artacak.

YIPRANMA PAYI AVANTAJLARI

Projede yıpranma payı benzeri bir destek sağlanacak. Bu konuda çocuk sayısına göre esneklik gösterileceği ifade ediliyor. Çocuk sahibi olan anneler, erken emeklilikte avantaj sahibi olacak.