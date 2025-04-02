Ev Kuracak Çiftlere Büyük Destekler

HÜKÜMET “AİLE YILI” İLAN ETTİ

2025 yılını “Aile Yılı” olarak duyuran hükümet, evlilik hazırlığında olan gençlere yönelik desteklerini artırıyor. 150 bin TL’lik faizsiz finansman desteğinin ardından, mobilya, beyaz eşya, züccaciye ve ulaşım alanlarında büyük indirim kampanyaları düzenleniyor.

MOBİLYA SEKTÖRÜNE BÜYÜK DESTEK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, özel sektörle iş birliği içinde ev kuracak çiftleri rahatlatacak adımlar atıyor. Mobilya sektöründe %35’e varan indirimler, züccaciye ve küçük ev aletlerinde ise %50’ye ulaşan indirimler için protokoller imzalanmak üzere. Düğün paketleri ise 80 bin TL’den başlayan fiyatlarla sunulacak.

DÜĞÜN PAKETLERİ GENC ÇİFTLERİ BEKLİYOR

Mobilya Dernekleri Federasyonu Başkanı Ahmet Güleç, “Yatak odası, yemek odası ve koltuk takımı içeren düğün paketleri 80 bin TL ile 195 bin TL arasında olacak. Tüm üyelerimiz genç çiftler için kampanyaya katılacak” şeklinde bilgi verdi. MODOKO Başkanı Koray Çalışkan da, “Nisan’da düğün sezonu açılıyor, %35 indirimle destek vereceğiz” diyerek desteklemenin süreceğini belirtti.

ZÜCCACİYEDEN ÇEYİZ ŞENLİĞİ

Züccaciye sektöründe “çeyiz şenliği” kampanyası 15 Nisan’da başlayacak. Züccaciyeciler Derneği Başkanı Mesut Öksüz, “Bir hafta sürecek etkinlikte %50’ye varan indirimler olacak. Black Friday tarzı bir çalışma hedefliyoruz” yorumunu yaptı.

AİLELER İÇİN ULAŞIMDA FIRSATLAR

Sunulan destekler ev eşyasıyla sınırlı kalmıyor. Şehirlerarası otobüs firmaları, aile olduklarını belgeleyen 2-4 yolcuya %40’a kadar indirim sunacak. Ayrıca, Türk Hava Yolları yurt içi uçuşlar için %15 indirim kampanyası başlattı; bu kampanya yıl sonuna kadar geçerli olacak.