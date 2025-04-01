Ev Sahibinden Kiracıya Ahlaksız Tuzağı

Ankara’da bir ev sahibi, kiracısı olan genç bir kadını evden çıkarmak için çeşitli şok edici yöntemlere başvurdu. G.A. isimli genç kadın ile ev sahibi V.C, 2023 yılı içerisinde kira zammı konusunda anlaşmazlık yaşadı. Ev sahibi, kiracının evi boşaltmasını talep etti. Ancak kiracı, yasal haklarını kullanarak tahliye kararı talep etti. G.A’nın cep telefonunu 1 Mart 2023 tarihinden itibaren tanımadığı numaralar aramaya başladı. Hürriyet Gazetesi’nde çıkan habere göre, telefonuna cinsel içerikli mesajlar gelen G.A, dört farklı flört uygulamasında adına hesap açıldığını ve numarasının paylaşıldığını fark etti.

GÖRÜŞME TALEPLERİ İDDİASI

G.A, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak flört uygulamalarında bilgilerini paylaşan kişiler hakkında işlem yapılmasını istedi. Şikayet dilekçesinde, belirli bir isimle insanlarla iletişim kurularak telefon numarasının verildiğini ifade etti. Bu kişiler, G.A’nın oturduğu mahallede bazı bireyleri kahve içmek için buluşmaya çağırdıklarını da belirtti.

EVE SAHİBİYLE İLGİLİ İSTİHBARAT

Şikayet üzerine IP adresleri incelenmeye başlandı ve bu IP’lerin kayıtlı olduğu adresin ev sahibi V.C’ye ait olduğu anlaşıldı. Savcılık, belirtilen kişilere huzur ve sükûnu bozma, kişisel verileri hukuka aykırı olarak elde etme veya yayma suçlarından dava açtı.

HÜKMÜN AÇIKLANMASI GECİKTİ

Mahkeme, sanık ev sahibine 2 yıl 3 ay hapis cezası verdi. V.C, kişilerin huzur ve sükûnunu bozma suçundan 3 ay, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme veya verme suçundan ise 2 yıl hapis cezası aldı. Ancak mahkeme, sanığa iyi hâl indirimi uygulamadı ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.