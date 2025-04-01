Ev Sahibinin Kiracıya Sinsi Planı!

Ankara’da bir kiracı ile ev sahibi arasında yaşanan ilginç bir olay dikkat çekti. G.A isimli genç kadın, 2023 yılında kirada bulunan ev sahibi V.C ile kira zammı konusunda uzlaşamadı. Ev sahibi, genç kadının evi terk etmesini istedi. Ancak kiracı, yasal haklarını kullanarak tahliye kararı talep etti.

DİĞER NUMARALAR TARAFINDAN ARANMA

1 Mart 2023’ten itibaren G.A’nın cep telefonuna, tanımadığı numaralardan gelen aramalar başladı. Hürriyet Gazetesi’nde yer alan bilgilere göre, genç kadının telefonuna cinsel içerikli mesajlar gönderilmeye başlandı. Ayrıca, G.A’nın adına dört farklı flört uygulamasında hesap açıldığı ve telefon numarasının bu platformlarda paylaşıldığı anlaşıldı.

GÖRÜŞMELERE DAVET EDİLMİŞLER

Bu durum üzerine genç kadın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak flört uygulamalarında bilgilerin paylaşıldığı kişilerin bulunmasını talep etti. Şikayet dilekçesinde, “Dilek” ismiyle insanlarla iletişim kurulduğunu ve telefon numarasının paylaşıldığını belirtti. Ayrıca, bazı kişilerin kahve içmek üzere kendi mahallesine çağrıldığını ve buluşmalar ayarlandığını ifade etti.

İP KAYITLARI VE YARGILAMA

Şikayet sonrası, olayla ilgili IP kayıtları incelenmeye başladı. Bu kayıtların ev sahibi V.C’ye ait olduğu tespit edildi. Savcılık, şüpheli şahsa, kişilerin huzur ve sükûnunu bozma, ayrıca kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme veya yayma suçlarından dava açtı.

CEZA VE HÜKMÜN AÇIKLANMASI

Mahkeme sanık ev sahibi V.C’ye toplamda 2 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Bu cezadan 3 ay, kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirme veya verme suçundan da 2 yıl hapis cezası verildi. Sanığa iyi hal indirimi uygulanmadığı belirtildi; fakat hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.