Ev Sahibinin Kiracıya Yaptığı Tuzak!

Ankara’da bir kiracının ev sahibiyle yaşadığı sürtüşme, dikkat çekici bir duruma dönüştü. G.A isimli genç kadın ile ev sahibi V.C, 2023 yılı içerisinde kira zammı konusunda anlaşamadı. Ev sahibi, G.A’nın evden çıkmasını talep etti. Ancak kiracı, yasal haklarına başvurarak tahliye kararı almak istedi.

TELEFONDAKI TAHRIK EDİCİ MESAJLAR

G.A’nın cep telefonuna, 1 Mart 2023 itibarıyla tanımadığı kişiler tarafından aramalar gelmeye başladı. Hürriyet Gazetesi’nde yer alan bilgilere göre, G.A telefonuna cinsel içerikli mesajlar aldığını, ayrıca dört farklı flört uygulamasında adına hesap açıldığını ve numarasının bu platformlarda paylaşıldığını fark etti.

ŞİKAYET VE ARAŞTIRMA SÜRECİ

G.A, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak flört uygulamalarında bilgilerini paylaşan kişilerin tespit edilmesini istedi. Şikayet dilekçesinde, bazı kimselerle “Dilek” ismiyle iletişim kurulduğunu ve telefon numarasının verildiğini bildirdi. Ayrıca, bu kişilerin bazılarının kiracının oturduğu mahallede kahve içmeye davet edildiğini ve buluşma ayarlandığını söyledi.

HUKUKSUZLUK ARAŞTIRILDI

Savcılık, şikayet üzerine IP kayıtlarını incelemeye aldı. Bu kayıtların V.C’ye ait olduğu belirlendi. Sonuç olarak, ev sahibi hakkında kişilerin huzurunu bozmak ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak suçlarından dava açıldı.

MAHKEME KARARI

Mahkeme, söz konusu suçlardan ev sahibi V.C’ye 2 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Huzuru bozma suçundan 3 ay, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme veya verme suçundan ise 2 yıl hapis cezasına hükmedildi. Sanığın iyi hal indirimi almadığı ancak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.