Ev Sahipleri Ve Kiracılara Taahhütname Uyarısı

Bakan Tunç’un Açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kiracılar ile ev sahipleri arasında sıkça yaşanan sorunlarla ilgili önemli ifadeler kullandı. Mahkemelerin genellikle kiracıları haklı bulduğunu vurgulayan Tunç, tahliye taahhüdünün ‘geçersiz sayılabileceğine’ dair açıklamalarda bulundu. Uzmanların, tarih itibarıyla imzalanan tahliye taahhütnamesinin geçerli sayılabileceğini belirtmesine rağmen, Bakan Tunç, kiracıların bu duruma itiraz etme haklarının da bulunduğunu ifade etti.

Kiracının Haklarının Korunması

Bakan Tunç, yaptığı açıklamada, “Hukuk, kiracının ev bulmak için çabaladığı bir zamanda evsiz kalmamak için her şeyi imzalayabileceğini göz önüne alıyor ve eve girerken imzalanan kira sözleşmesi ile aynı tarihli tahliye taahhütnamesini geçersiz sayıyor. ‘Kiracı zor durumda’ diyerek kiracıyı koruyor” dedi. Ayrıca, tahliye taahhüdünün kira sözleşmesinden sonra imzalanması gerektiğini belirtti. Boş bırakılan bir belgeye itiraz etme imkanının bulunduğunu da vurguladı.

Uygulama ve İtiraz Süreci

Tunç, Adli Tıp Kurumu’nun, tarihi tespit etme yeteneğine değindi. “Adli Tıp Kurumu Fizik İhtisas Dairesi, tarihin kontrattan önce mi yoksa sonra mı atıldığını tespit edebiliyor. Eğer fotoğrafını çekme imkanı var ise itiraz ederken elinde belge olması açısından bu da önemli” şeklinde konuştu. Ancak, Adli Tıp Kurumu’nda tarihin yanlış tespit edilme ihtimalinin de bulunduğunu, bunun yüzde yüz garanti olmadığını söyledi.

Tahliye Taahhüdünün Uygulama Şartları

Bakan Tunç, “Tahliye taahhütnamesi noter ya da e-Devlet üzerinden yapılma zorunluluğu getirilirse sorun çözülür mü?” sorusuna karşılık, “Noterde yapılabilir ama bu sefer de ev sahipleri kiracıyı çıkartamayacağını düşünerek evlerini kiraya vermeyebilir. Bu da ev problemini tetikler. Burada bir ücret de ödemek zorunda kalırlar. e-Devlet’ten de yapılabilir. Böyle olursa tahliye taahhüdü amacına uygun yapılmış olur” yanıtını verdi.