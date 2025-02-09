Evanjelik Liderler Trump’ı İlahi İlan Etti

EVANGELİK TOPLULUĞUNUN TRUMP’A DESTEĞİ

Evanjelik topluluk, Donald Trump’ın siyasi kariyerinin ilk anından itibaren ona güçlü bir destek sunuyor. 2018 seçimlerinde Trump’ın başarısı için ayinler organize eden Evanjelikler, 5 Kasım seçimlerinde de Trump’ı açıkça desteklediklerini ifadelerle belirtti. Trump başkanlık koltuğuna oturduğunda ise Evanjelikler, Trump hakkında iddialar öne sürmeye başladı.

TRUMP’I MESİH OLARAK GÖRÜYORLAR

Daha önce de Evanjelik topluluk içinde Donald Trump’ın Tanrı’nın seçilmiş kişisi olduğu düşüncesi hâkim olmuştu. Ancak Evanjelikler, bu anlayışı daha da ileriye taşımış ve Donald Trump’ı Mesih olarak ilan etmiş durumda. Greek Reporter’da yer alan habere göre, bu görüş 2016 yılında Evanjelik düşünür Lance Wallnau’nun açıklamalarıyla yaygınlık kazandı. Wallnau, Trump’ı Eski Ahit’teki Pers Kralı Koresh ile karşılaştırarak, onu “modern zamanların Koresh’i” şeklinde tanımladı. Wallnau, Trump’ın “fırtınada yol alacak bir Koresh” olduğunu ve Tanrı tarafından seçilmiş bir lider olarak algılanması gerektiğini savundu. Bu görüş zamanla Evanjelik topluluğun geniş kesimleri tarafından benimsendi. Koresh, Tanrı tarafından seçilen bir hükümdar olarak kabul ediliyordu ve Babil’i fethetmesiyle Yahudileri esaretten kurtaran bir figür olarak anılıyordu.

KİLİSE KURULDU VE TARİKATA DÖNÜŞTÜ

Donald Trump’ı başkanlık koltuğuna getiren kampanya sürecinde temasta bulunan Evanjelik Pastörler, Beyaz Saray’ın yeni sahibinin bir ‘Mesih’ olduğunu söylemeye başladı. Bu iddia Evanjelik topluluklar arasında hemen kabul gördü ve zamanla Evanjelikler, Trump’a kutsal özellikler atfeden fanatik bir tarikat haline dönüştü. Bu grup, Virginia’da Trump’a adanmış bir kilise inşa etti.

SUİKASTTAN KURTULMASI MESİH OLDUĞUNU GÖSTERDİ

Trump’ın 13 Temmuz’da yaşadığı suikast girişiminden mucizevi bir şekilde kurtulması, Trump’ın bir ‘Mesih’ olduğuna dair inancı taraftarları arasında artırdı. Trump’ın mensubu olduğu Evanjelist Kilisesi’nden pek çok isim bu ‘Mesih’ inancının peşine düştü ve bu durum bazı soru işaretlerini beraberinde getirdi. Bazı çevreler, Trump döneminde hükümet kadrolarında Evanjelistlerin yer alacağını ve ABD’nin ülkeyi izolasyonist bir konuma getireceğini düşünüyor.