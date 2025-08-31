Gündem

Evde Hareketsiz Bulunan Başerer Hayatını Kaybetti

evde-hareketsiz-bulunan-baserer-hayatini-kaybetti

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ AN

Nişantaşı Vali Konağı Caddesi’nde bulunan bir apartmanda saat 17.00 sularında yaşanan olayda, avukatı Tahire Başerer’e ulaşamayınca dairesine gitmeye karar verdi. Kapıyı açan kimseyi bulamayan avukat, durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

TEK GARİBİ OLUNCA EKİPLER MÜDAHALE ETTİ

Kapıyı açan görevliler, içeri girdiklerinde Tahire Başerer’in hareketsiz halde yattığını gördü. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontroller sonucunda, Başerer’in hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazesi daha sonra Zincirlikuyu Gasilhanesi’ne götürüldü.

Spor

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu’nu Transfer Etti

Fenerbahçe, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için Benfica ile anlaşma sağladığını duyurdu. Bu gelişme, kulüp için heyecan verici bir adım.
Ekonomi

TARIM ARAZİLERİ KİRAYA ÇIKACAK

Tarım ve Orman Bakanlığı, 14 bin dekar kullanıma açık arazinin sezonluk kiraya verileceğini açıkladı. Proje, arazi sahiplerine kesintisiz gelir sağlayacak ve ekonomiye yıllık 75 milyar lira katkı sunacak.

