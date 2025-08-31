Evde Hareketsiz Bulunan Başerer Hayatını Kaybetti

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ AN
Nişantaşı Vali Konağı Caddesi’nde bulunan bir apartmanda saat 17.00 sularında yaşanan olayda, avukatı Tahire Başerer’e ulaşamayınca dairesine gitmeye karar verdi. Kapıyı açan kimseyi bulamayan avukat, durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
TEK GARİBİ OLUNCA EKİPLER MÜDAHALE ETTİ
Kapıyı açan görevliler, içeri girdiklerinde Tahire Başerer’in hareketsiz halde yattığını gördü. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontroller sonucunda, Başerer’in hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazesi daha sonra Zincirlikuyu Gasilhanesi’ne götürüldü.