Evde İnternet Hızını Artırmanın Etkili Yöntemleri

Evde internet bağlantısının yavaşlaması veya görüntülü görüşmelerin donması durumunda, akla ilk gelen genellikle teknik bir arıza oluyor. Ancak, kablosuz ağların hassas radyo dalgaları ile çalıştığı ve çevredeki birçok eşya tarafından etkilenebileceği göz ardı ediliyor. Modemin etrafına yerleştirilen bazı ev aletleri, sinyal kalitesinin bozulmasına neden olabiliyor.

BEBEK MONİTÖRLERİ SİNYALİ ETKİLİYOR

Araştırmalar, evde bulunan bebek monitörlerinin Wi-Fi sinyalleri üzerinde olumsuz bir etki yarattığını ortaya koydu. Çoğu standart modem, yaygın olarak 2,4 GHz frekans bantları üzerinde çalışmakta. Sorun burada başlıyor; çünkü bebek monitörleri, Bluetooth hoparlörler ve mikrodalga fırınlar da aynı frekans üzerinden veri iletişimi gerçekleştiriyor. Birden fazla cihazın aynı kanaldan veri göndermeye çalışması, dijital ortamda trafik kazasına neden oluyor. Bu durum, veri paketlerinin çakışmasına, bağlantının kararsızlaşmasına ve indirme hızlarının önemli ölçüde düşmesine yol açabiliyor.

PERFORMANSI ARTIRMA YOLLARI

Uzmanlar, internet performansını artırmak için bazı basit önerilerde bulunuyor. İlk olarak, bebek monitörüyle modemi ayırmak büyük önem taşıyor; bu iki cihazın aynı odada bulunmaması gerekiyor. Ayrıca, eğer modeminiz çift bant desteği sunuyorsa, cihazlarınızı 5 GHz ağına bağlamak büyük bir avantaj sağlıyor. Bu bant, daha hızlı olmasının yanı sıra, bebek monitörü gibi cihazların yarattığı parazitlerden de etkilenmiyor. Son olarak, modemin doğru konumlandırılması kritik bir öneme sahip. Modemin, evin köşelerinde veya kalın beton duvarların arkasında bırakılmaması, daha açık ve merkezi bir noktaya yerleştirilmesi, kapsama alanını genişletiyor. Eğer ev internet hızından şikayetçiyseniz, modemin yanındaki bu masum görünen cihazlara bir kez daha göz atmanızda fayda var.

