“Evlat Acısı Çeken Anneler Huzur Bulamaz.”

BAHÇELİ’DEN ANNELER GÜNÜ AÇIKLAMASI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Anneler Günü vesilesiyle sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Bahçeli, annelerin toplumdaki yerini ve fedakarlıklarını değerlendirdi. Mesajında, evlat acısı çeken annelerin gözyaşlarının dinmediği sürece huzurun mümkün olmayacağını belirtti. Bahçeli, “Huzurlu anne, huzurlu ailedir. Huzurlu aile de huzurlu insan ve millet demektir.” ifadesiyle annelerin toplumsal yapının temel taşı olduğuna dikkat çekti.

ANNELER, MİLLİ BEKAMIZIN TEMEL SÜRGÜNLERİ

Bahçeli, aile kavramının milli ve manevi bekasının son kalesi olduğunu belirtti ve “Aile, milli ve manevi bekamızın son siperi, annelerimiz ise bu siperin muazzez güvenceleridir.” diyerek annelerin toplum için taşıdığı öneme vurgu yaptı.

ŞEHİT ANNELERİNE ÖZEL SELAM

Mesajında şehit annelerine özel bir selam gönderen Bahçeli, “Başta kahraman şehitlerimizin emanetleri olan annelerimiz olmak üzere, yurdumun her köşesindeki anneleri en içten hislerimle selamlıyorum. Ebediyete irtihal etmiş annelerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum. Biliyoruz ki, cennet annelerin ayakları altındadır.” sözleriyle, annelere duyduğu saygıyı ve sevgiyi ifade etti.