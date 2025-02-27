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Evlenme Teklifini Sanatla Yaptı

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ÖZEL BİR TEKLİFİN YAPILDIĞI AN

Çorum’un İskilip ilçesindeki Örübağ köyünde çiftçilik yapan Cihat Ayva, hayatının en anlamlı sorusunu sormak için sıradan bir yol seçmedi. Sevdiği kadın Ayşe Nur Candan için tarlasını kalp ve sonsuzluk sembolleriyle süsleyen Ayva, traktörüyle toprağa büyük harflerle “Benimle evlenir misin?” yazdı.

ŞAŞKINLIĞIN VE MUTLULUĞUN ANAHTARI

Hazırlıklarını tamamladıktan sonra Candan’ı tarlaya çağıran Ayva, sevgilisine çiçek ve yüzük hediye ederek sürprizini gerçekleştirdi. “Evet” yanıtını alan genç çiftçi, yüzüğü Candan’ın parmağına takarak bu unutulmaz anı taçlandırdı.

ANLAMLI BİR TEKLİFİN HİKAYESİ

Duygularını paylaşan Ayva, “Evlilik teklifimi nasıl farklı ve anlamlı hale getirebilirim diye düşünürken aklıma tarlaya traktörle yazmak geldi” ifadesini kullandı. Sevgilisinin bu sürpriz karşısında çok şaşırdığını dile getiren Ayva, “Mutluyum, yaza düğünümüz olacak inşallah” diyerek mutluluğunu paylaştı.

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