Evlilik Desteği Başvuru Sayısı 100.142 oldu

YENİ GENÇ DESTEK PROJESİ HAYATA GEÇTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Aile Yılı kapsamında gençleri destekleme projesi başlatıldı. Bu proje ile birlikte, Türkiye’nin 81 ilindeki gençler krediden yararlanma fırsatı elde ediyor. Gençlerin aile kurma süreçlerini kolaylaştırmak için sunulan teşvikler devam ediyor. Türkiye genelinde Aile ve Gençlik Fonu’na başvuran genç sayısının gün itibarıyla 100 bini aştığı ve tam olarak 100 bin 142 gencin bu destekten yararlanmak için başvuruda bulunduğu açıklandı.

FAİZSİZ KREDİ DESTEĞİ SUNULUYOR

Projeye başvurular, “www.aile.gov.tr” adresi aracılığıyla alınmaya başlandı. Başvuruları onaylanan çiftler, 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz olan 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteği alıyor. Bu projeden faydalanan gençlerin kredi ödemeleri de belirli bir düzen içerisinde gerçekleştiriliyor.

Ayrıca, özel sektör tarafından sağlanan çeşitli indirimlerle yuva kurma süreçlerine destek sağlanıyor. Yapılan protokolle, 20 firmanın Aile ve Gençlik Fonu’ndan yararlanan gençlere yüzde 5’ten başlayıp yüzde 35’e kadar özel indirimler sunduğu ifade ediliyor. Destekten yararlanacak olan gençler, e-Devlet üzerinden alacakları indirim kodu ile bu fırsatlardan kolaylıkla yararlanabilecek.