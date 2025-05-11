Evlilik Kredisiyle Borçlar Silinecek

BEBEK SAHİBİ OLANLARA MÜJDE

Genç çiftlere sunulan faizsiz krediyle ilgili yeni düzenlemeler geliyor. ‘Evlilik kredisi’ olarak bilinen bu uygulamada, çocuk sahibi olan çiftlerin kredi borçlarının silinmesi veya azaltılması yönünde adımlar atılması planlanıyor. Edinilen bilgilere göre, evlilik kredisi alan gençler, çocuk yapmaları durumunda kredi borçları çocuk yardımı sayılacak.

KREDİ BORCU ÇOCUK YARDIMINA SAYILACAK

Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan yapılan açıklamalara göre, evlilik kredisi kullanan gençlere yönelik yeni destek modelleri üzerinde çalışmalar sürüyor. Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu, “Aile ve Gençlik Bankası üzerinden sağlanan evlilik kredisi faizsiz olarak veriliyor ve geri ödemesi iki yıl sonra başlıyor. Şu an ise bu desteğe yeni bir boyut kazandırmak için çalışıyoruz. Belki çocuk yardımı aracılığıyla devletin bu borçlardan vazgeçmesi gibi bir seçenek gündeme gelebilir” ifadelerini kullandı.

EVLİLİK KREDİSİ NEDİR?

Evlilik kredisi, yeni evlenecek kişilerin düğün, balayı, çeyiz veya ev eşyası gibi masraflarını karşılamak amacıyla bankalar veya finans kuruluşları tarafından sunulan bir ihtiyaç kredisidir. Düşük faiz oranları ve esnek geri ödeme seçenekleriyle sunulan bu kredi, başvuru için gelir belgesi, kimlik ve bazen evlilik cüzdanı gibi belgeler gerektiriyor. Kredi miktarı ve vadesi, çiftlerin gelir durumuna ve bankanın politikalarına bağlı olarak değişiyor.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ‘Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi’ ile Aile ve Gençlik Fonu üzerinden gençlere 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi sunuluyor. Bu kredi, 48 ay vadeli ve iki yıl geri ödemesiz olarak sağlanmaktadır. Projenin amacı ise ekonomik, psikolojik ve sosyal desteklerle evlilikleri sağlam temellere oturtmaktır. Başvuru şartları arasında 18-29 yaş aralığı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma, Türkiye’de ikamet etme ve son altı ayda çiftlerin toplam gelirinin iki asgari ücreti aşmaması yer almakta. Ayrıca, resmi nikah tarihine 2-6 ay kalması ve bakanlığın evlilik öncesi ya da sonrası eğitim danışmanlık hizmetlerine katılma taahhüdü gerekmektedir. Başvurular ise resmi site veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.