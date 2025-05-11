Evlilik Kredisiyle Çocuk Yardımı Olacak

BEBEK SAHİBİ OLANLARA MÜJDE GELİYOR

Genç çiftler için sunulan faizsiz krediye ilişkin yeni düzenlemeler gündemde. Bir süre önce duyurulan ‘evlilik kredisi’ ile ilgili olarak, çocuk sahibi olan çiftlerin kredi borçlarının silinmesi ya da azaltılması yönünde planlamalar yapılıyor.

KREDİ BORCU ÇOCUK YARDIMINA DÖNÜŞECEK

Yeni düzenlemeye göre, evlilik kredisi alan gençlerin çocuk sahibi olmaları durumunda kredi borçları çocuk yardımı olarak değerlendirilerek silinecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu, gençlere yönelik yeni destek modelleri üzerinde çalışmaların devam ettiğini aktardı. Efendioğlu, “Aile ve Gençlik Bankası üzerinden sağlanan evlilik kredisi faizsiz olarak veriliyor ve geri ödemesi iki yıl sonra başlıyor. Şu an ise bu desteğe yeni bir boyut kazandırmak için çalışıyoruz. Belki çocuk yardımı aracılığıyla devletin bu borçlardan vazgeçmesi gibi bir seçenek gündeme gelebilir,” dedi.

EVLİLİK KREDİSİ HAKKINDA

Evlilik kredisi, yeni evlenecek çiftlerin düğün, balayı, çeyiz veya ev eşyası gibi masraflarını karşılamak amacıyla bankalar veya finans kuruluşları tarafından sunulan bir ihtiyaç kredisi. Genellikle düşük faiz oranları ve esnek geri ödeme seçenekleriyle sağlanıyor. Başvuru için gerekli belgeler arasında gelir belgesi, kimlik ve bazen evlilik cüzdanı bulunuyor. Kredi miktarı ve vadesi, çiftin gelirine ve bankanın politikalarına bağlı olarak değişiklik gösteriyor.

FAİZSİZ KREDİNİN DETAYLARI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ‘Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi’ çerçevesinde, Aile ve Gençlik Fonu aracılığıyla yeni evlenecek çiftlere 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi veriliyor. Bu kredi 48 ay vadeli ve 2 yıl geri ödemesiz olarak sağlanıyor. Projenin amacı, ekonomik, psikolojik ve sosyal desteklerle evliliklerin sağlam temellere oturmasını sağlamak.

BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuru yapabilmek için 18-29 yaş aralığında olmak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Türkiye’de ikamet etmek, son altı ayda çiftlerin toplam gelir ortalamasının 2 asgari ücreti aşmaması, resmi nikah tarihine 2-6 ay kalması ve bakanlığın evlilik öncesi/sonrası eğitim ve danışmanlık hizmetlerine katılma taahhüdü bulunması gerekiyor. Ayrıca, devletin güvenliğine, anayasal düzene, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar veya uyuşturucuyla ilgili suçlardan kesinleşmiş mahkumiyet olmaması da şartlar arasında yer alıyor. Başvurular, resmi site veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.