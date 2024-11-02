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Evlilikte Kriz Mi Var? Sütşurup Açıklıyor

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SIMGE’NİN DOĞUM GÜNÜ PARTİSİNDEN DÖNÜŞ

Kardeşi Simge’nin doğum günü partisinden döndüğünü söyleyen Sütşurup, Sandal hakkında sorulan sorulara “Her şey bildiğiniz gibi” cevabını veriyor.

LONDRA’DAN İSTANBUL’A DÖNÜŞ

Çift bir süre önce Londra’yı ziyaret etmiş. İddialara göre Sandal, yaşadıkları tartışmanın ardından İstanbul’a yalnızca dönmüş.

Evlilikteki kriz, Sütşurup’un Instagram hesapından eşinin soyadını silmesiyle dikkat çekiyor.

MAGAZİN DÜNYASINDAN KISA HABERLER

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyon dünyasında neler yaşanmış? Tüm bunlar magazin dünyasındaki kısa haberler arasında yer alıyor.

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