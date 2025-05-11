eXch Kripto Para Platformu Kapandı!

KAPATILAN KRİPTO PARA PLATFORMU

Federal Kriminal Polis Teşkilatı (BKA) ve Frankfurt Başsavcılığı, kara para aklamaya karşı hiçbir tedbir almayan “eXch” isimli kripto para takas platformunu nisan ayı sonunda kapattı. Heise.de’de yayımlanan bilgilere göre bu operasyon sonucunda Bitcoin, Ether, Litecoin ve Dash gibi çeşitli kripto varlıklarla birlikte sekiz terabaytın üzerinde veri ele geçirildi. Bu varlıkların toplam değeri yaklaşık 34 milyon avroya denk geliyor. Bu durum, BKA tarihindeki en büyük üçüncü kripto varlık el koyma operasyonu olarak kaydedildi.

KULLANICILARA TANIMAM YAPILMIYORDU

2014 yılından beri hem normal internet hem de darknet üzerinde hizmet vermekte olan eXch, kullanıcıların kimlik doğrulaması yapmadan farklı kripto paraları birbirine dönüştürmelerine imkan tanıyordu. Yetkililer, platformda ilk günden itibaren yaklaşık 1,9 milyar ABD doları değerinde kripto varlığın yer değiştirdiğini belirtirken, bu işlemlerin büyük bir kısmının suç gelirlerinin aklanması amacıyla gerçekleştirildiği şüphesi olduğunu bildirdi. Şüpheli operatörler, suç teşkil eden bir ticaret platformu işletmekle ve ticari ölçekte kara para aklama yapmaktan suçlanıyor.

OLUŞTURULAN ARAŞTIRMA DEVAM EDİYOR

Platform yöneticileri, daha önce yaptıkları açıklamalarda 1 Mayıs’ta faaliyetlerini durduracaklarını duyurmuştu. Ancak güvenlik güçleri, kapanıştan önce harekete geçerek tüm verileri güvence altına aldı. BKA ve savcılık yetkilileri, uluslararası iş birliği ile yürütülen soruşturmanın devam ettiğini, ele geçirilen kripto varlıkların akıbetinin ise mahkeme kararıyla belirleneceğini ifade etti. Ayrıca, kullanıcıların ve diğer takas hizmetlerinin de benzer durumlara karşı dikkatli olmaları ve kara para aklama düzenlemelerine sıkı bir şekilde uymaları konusunda uyarıldı.