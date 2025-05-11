“eXch Kripto Para Platformu Kapatıldı.”

KRİPTO PARA TAKAS PLATFORMUNUN KAPATILMASI

Federal Kriminal Polis Teşkilatı (BKA) ve Frankfurt Başsavcılığı, kara para aklamaya karşı hiçbir tedbir almayan ve kullanıcılarını kimlik doğrulama prosedürlerinden muaf tutan “eXch” isimli kripto para takas platformunu nisan ayı sonunda kapattı. Heise.de’den alınan bilgilere göre bu operasyon sırasında, Bitcoin, Ether, Litecoin ve Dash gibi çeşitli kripto varlıklarla birlikte sekiz terabaytın üzerinde veri ele geçirildi. Ele geçirilen bu verilerin toplam değerinin yaklaşık 34 milyon euroya denk geldiği belirtildi. Bu operasyon, BKA tarihindeki en büyük üçüncü kripto varlık el koyma işlem olarak kayıtlara geçti.

PLATFORMUN YÖNETİMİ VE FAALİYETLERİ

2014 yılından bu yana hem normal internet hem de darknet üzerinden hizmet veren eXch, kullanıcıların kimlik doğrulaması olmadan kripto paraları birbirine çevirmesine imkan tanıyordu. Yetkililer, platformda baştan bu yana yaklaşık 1,9 milyar ABD doları değerinde kripto varlığın el değiştirdiğini ve bu işlemlerin büyük bir kısmının suç gelirlerinin aklanması amacıyla gerçekleştirilmiş olabileceği yönünde şüpheler bulunduğunu ifade etti. Şüpheli operatörler, ticari ölçekte kara para aklama ve internet üzerinden illegal bir ticaret platformu işletmekle yargılanıyor.

GÜVENLİK GÜÇLERİ HAREKETE GEÇTİ

Platformun yöneticileri, daha önceki açıklamalarında 1 Mayıs’ta faaliyetlerini durduracaklarını bildirmişti; ancak emniyet güçleri, bu kapanış öncesinde harekete geçerek tüm verileri güvence altına aldı. BKA ve savcılık yetkilileri, uluslararası iş birliği ile sürdürülen soruşturmanın devam ettiğini ve ele geçirilen kripto varlıkların akıbetinin mahkeme kararıyla belirleneceğini duyurdu. Ayrıca, kullanıcılar ve diğer takas hizmetlerinin benzer durumlardan kaçınmaları ve kara para aklama ile ilgili düzenlemelere titizlikle uymaları konusunda uyarıda bulunuldu.