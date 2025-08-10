Gündem

Eylül Tumbar’ın Amcası Depremde Hayatını Kaybetti

DEPREM FELAKETİ BALIKESİR’DE PEŞ PEŞE MEYDANA GELDİ

Balıkesir’de gerçekleşen ardışık depremler birçok şehirde güçlü bir şekilde hissedildi. Sındırgı ilçesindeki depremin ardından, Balıkesir’de pek çok bina yıkıldı ve enkaz altında kalanlardan 1’i dışında tüm vatandaşlar sağ olarak kurtarıldı. Fakat maalesef 1 vatandaş hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden kişinin ünlü oyuncu Eylül Tumbar’ın amcası olduğu belirlendi.

EYLÜL TUMBAR ACILI HABERİ DUYURDU

Eylül Tumbar, sosyal medya hesabından paylaştığı bir mesaj ile amcasının vefat ettiğini duyurdu. Tumbar’ın açıklaması şu şekilde: “Amcamı kurtaramamışlar, başımız sağolsun. Yine de yardımcı olmaya çalışan herkese, teşekkür ederim.”

