Eylül’ün En Çok Kazandıranı Külçe Altın Oldu

Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına dair finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını paylaştı. Açıklamalara göre; aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi ile indirgendiğinde yüzde 9,14, tüketici fiyat endeksi ile indirgendiğinde ise yüzde 8,39 oranlarıyla külçe altında gerçekleşti. Yİ-ÜFE ile hesaplandığında yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yatırımcısına yüzde 0,63 oranında reel getiri sağlarken, Devlet İç Borçlanma Senetleri yüzde 0,38, Euro yüzde 0,40, Amerikan Doları yüzde 1,27 ve BİST 100 ise yüzde 3,48 oranlarında kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise mevduat faizi (brüt) yalnızca yüzde 0,06, DİBS yüzde 1,07, Euro yüzde 1,08, Amerikan Doları yüzde 1,95 ve BİST 100 yüzde 4,15 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

ÜÇ AYLIK DEĞERLENDİRMEDE ZİRVE BORSA

BIST 100 endeksi, üç aylık değerlendirmelerde, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 9,32, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 8,68 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağladı. Bu sürede Amerikan Doları ise; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 2,03, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 2,60 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren araç oldu.

ALTIN 6 AYLIK DÖNEMDE ÖNE ÇIKTI!

Altı aylık değerlendirmede, külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 19,49, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 20,92 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlarken, aynı dönemde BİST 100 endeksi ise Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 6,01, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 4,89 oranlarında en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

YILLIK DEĞERLENDİRMEDE KÜLÇE ALTIN İLE MEVDUAT FAİZİ DİKKAT ÇEKİYOR

Yıllık bazda incelendiğinde, külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 36,01, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 29,18 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olarak öne çıkıyor. Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde mevduat faizi (brüt) yüzde 11,26, DİBS yüzde 2,78, Euro yüzde 1,30 oranlarında reel getiri sağlarken, Amerikan Doları yüzde 4,12 ve BİST 100 endeksi yüzde 11,65 oranlarında kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise mevduat faizi (brüt) yüzde 5,67 oranında reel getiri sağlarken, DİBS yüzde 2,39, Euro yüzde 3,79, Amerikan Doları yüzde 8,94 ve BİST 100 endeksi yüzde 16,09 oranında yatırımcısına kaybettirdi.