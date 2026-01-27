EYT Düzenlemesi İçin Kademeli Emeklilik Modeli Geliyor

EYT DÜZENLEMESİYLE KAÇIRILAN HAKKIN İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

EYT düzenlemesi ile yaş şartının kaldırılmasıyla, sadece bir gün veya bir ay farkla bu haktan yararlanamayan bireyler için “kademeli emeklilik” modeline yönelik teknik çalışmalar devam ediyor. 2026 yılına yaklaşırken torba yasa beklentileri artarken, özellikle 2000 sonrası sigorta girişi olan SSK ve Bağ-Kur’lular için yaş şartıyla ilgili düzenlemelere gidilmesi planlanıyor.

YENİ FORMÜL İLE KİM NE ZAMAN EMEKLİ OLACAK?

Yeni sistem, sigorta başlangıç tarihine göre “kademeli yaş indirimi” sunmayı öngörüyor. Masadaki verilere göre öne çıkan düzenlemeler şu şekilde şekilleniyor: -SSK’lılar (4A) için, 7000 prim gününü tamamlayarak kademeli geçiş sağlanması öngörülüyor. Kısmi emeklilikte ise 15 yıl sigortalılık ve 3600 gün şartıyla yaş haddinde indirim yapılması bekleniyor. -Bağ-Kur’lular (4B) için ise prim eşitleme düzenlemesi ile 9000 olan prim gün sayısının 7200’e indirilmesi ve esnafa 5 yıl erken emeklilik imkanı sağlanması hedefleniyor.