Galatasaray Youssouf Fofana İçin Takipte

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu’nun, transfer çalışmaları kapsamında Milano’ya gerçekleştirdiği ziyaret sonrası İtalya’dan önemli bir bilgi gündeme geldi. Di Marzio’nun aktardığına göre, Galatasaray, Milan’ın 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Youssouf Fofana’yı takibe aldı.

Daha Önce de Gündeme Gelmişti

Sarı-kırmızılı ekibin, daha önce Fofana’nın Monaco forması giydiği dönemde de futbolcu ile ilgilendiği ancak o süreçte Fransız oyuncunun Milan’ı tercih ettiği ifade edildi. Şimdi ise Galatasaray, yıllar sonra tekrar aynı oyuncu için harekete geçti.