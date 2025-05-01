EYT Düzenlemesiyle Emeklilik Yaş Şartı Kaldırıldı

EYT DÜZENLEMESİ VE KİMLERİ ETKİLİYOR

28 Şubat 2023’te Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen EYT düzenlemesi, milyonlarca vatandaşın emekliliği için ‘yaş şartı’ engelini ortadan kaldırdı. Ancak uygulamanın kapsamı, 8 Eylül 1999 ve öncesinde işe başlayanlarla sınırlı kaldı. Bu durum, düzenlemeye esas tarihten kısa zaman sonra çalışmaya başlayanların emekliliklerinin 10 ila 15 yıl kadar ertelenmesine sebep oldu. Aynı zamanda, vatandaşlar arasında farklılıklar oluşturduğu iddiasıyla EYT düzenlemesi sonrasında ‘kademeli emeklilik’ konusundaki tartışmalar da alevlendi.

KADME EMeklilik ZORUNLULUĞU

Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, mevcut durumun sürdürülemez olduğunun altını çizerken, emeklilikte kademe uygulamasının kaçınılmaz olduğunu ifade etti. “Kademe emeklilik eninde sonunda mutlaka çıkacak. Ben bununla ilgili net bir tarih de verdim.” şeklinde konuşan Karakaş, özellikle yaşanan adaletsizlikleri vurguladı. Benzer şartlarda aynı iş kolunda çalışanlar arasında prim günü ve yaş açısından büyük farklılıklar bulunduğunu belirten Karakaş, bu durumun sürdürülebilir olmadığını belirtti.