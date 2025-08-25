Eyüpspor, Alanyaspor’u 2-1 Yendi

MAÇTAN DETAYLAR

Süper Lig’in 3. haftasında Eyüpspor, Alanyaspor’u evinde ağırladı. Karşılaşmaya hızlı başlayan Eyüpspor, 1. dakikada Seşlar’ın golüyle öne geçti. Maçın ilerleyen dakikalarında, 68. dakikada Ampem’in attığı golle durumu 2-0 yaparak konuk ekibi zor durumda bıraktı. Alanyaspor, 67. dakikada Hadergjonaj’ın penaltıdan attığı golle durumu 2-1 yaptı ancak bu, maçtaki son noktaydı.

EYÜPSPOR PUAN ALDI

Bu sonuçla, Eyüpspor yeni sezondaki ilk puanlarını alarak puanını 3’e yükseltti. Önümüzdeki maçında Başakşehir deplasmanına gidecek. Alanyaspor ise henüz 1 puanda kalırken, bir sonraki karşılaşmasında Beşiktaş’ı ağırlayacak.

MAÇIN KADROLARI VE GOLLER

Maçta görev alan hakemler Arda Kardeşler, Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci oldu. Eyüpspor’un kadrosunda Felipe, Robin Yalçın, Claro, Mujakic, Calegari, Kerem Demirbay, Yalçın Kayan, Serdar Gürler, Seşlar, Draguş ve Thiam yer aldı.

Alanyaspor’un kadrosu ise Ertuğrul Taşkıran, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Makouta, Maestro, Yusuf Özdemir, Güven Yalçın, Hwang ve Sporar’dan oluşuyordu. Goller sırasıyla; 1. dakikada Seşlar, 68. dakikada Ampem (Eyüpspor), 67. dakikada Hadergjonaj (P) (Alanyaspor) kaydedildi. Sarı kartlar ise; 20. dakikada Lima, 25. dakikada Aliti (Alanyaspor), 22. dakikada Calegari, 72. dakikada Ampem, 90+4’te Selçuk Şahin (Teknik Direktör) ve 90+8’de Umut Bozok (Eyüpspor) için gösterildi.