Eyüpspor, Berke Özer’in Sözleşmesini Uzattı

İÇ TRANSFER HAMLELERİ

Trendyol Süper Lig’de bu sezon mücadele eden Eyüpspor, iç transferde önemli adımlar atmaya başladı. Eflatun-sarılı takım, Galatasaray ile birlikte Avrupa’nın birçok kulübüyle anılan milli kaleci Berke Özer’in sezon sonunda sona erecek sözleşmesini 2 yıl uzattı.

KAPTAN DA DEVAM EDİYOR

Berke Özer’in sözleşmesinin yanı sıra takım kaptanlarından Luccas Claro’nun da sözleşmesi 2 yıl boyunca uzatıldı. Ayrıca, her iki oyuncunun maaşlarında iyileştirmeler yapıldığı bilgisi de edinildi.