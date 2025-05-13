Spor

Eyüpspor, Berke Özer’le Sözleşme Uzattı

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İÇ TRANSFERDE HAREKETLİLİK

Trendyol Süper Lig’de sezonu tamamlayan Eyüpspor, iç transferde adımlar atmaya başladı. Eflatun-sarılı ekip, Galatasaray ve Avrupa’nın çeşitli kulüpleriyle ismi geçen milli kaleci Berke Özer’in sözleşmesini sezon sonunda sona ermeden 2 yıl uzatma kararı aldı.

KAPTANIN SÖZLEŞMESİ DE UZATILDI

Berke Özer’in haricinde takım kaptanlarından Luccas Claro’nun sözleşmesi de 2 yıl süreyle uzatılıyor. Diğer yandan, bu iki futbolcunun maaşlarında da iyileştirmeler yapılacağı bilgisine ulaşıldı.

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