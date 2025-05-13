Spor

Eyüpspor, Berke Özer’le sözleşme uzattı

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İÇ TRANSFERDE HAREKETLİLİK

Trendyol Süper Lig’de mücadele eden Eyüpspor, iç transfer konusunda adımlar atmaya başladı. Eflatun-sarılı ekip, Galatasaray ve Avrupa’nın birçok kulübüyle anılan milli kaleci Berke Özer’in sözleşmesini sezon sonunda 2 yıl uzatıyor. Bu hamle, takımın kaleci pozisyonundaki istikrarını sürdürebilmek için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

KAPTANIN GELECEĞİ GÜVENCE ALTINA ALINDI

Berke Özer’in yanı sıra, takım kaptanlarından Luccas Claro’nun sözleşmesi de 2 yıl süreyle uzatıldı. Tecrübeli oyuncunun takım içindeki liderliği ve etkisi, kulüp için önemli bir değer taşıyor. Ayrıca, her iki futbolcunun maaşlarında iyileştirmeye gidildiği bilgisi de gündemde. Bu gelişmeler, Eyüpspor’un geleceğe yönelik planlarını güçlendirecek.

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