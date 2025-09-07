Eyüpspor-Galatasaray Maç Tarihi Değişti!

MAÇ TARİHİNDE DEĞİŞİKLİK

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Eyüpspor ile Galatasaray arasında yapılacak olan karşılaşmanın tarihi değiştirilmiş durumda. Türkiye Futbol Federasyonu, daha önce 14 Eylül Pazar günü olarak planlanan maçın artık 13 Eylül Cumartesi günü oynanacağını duyurdu.

GALATASARAY’IN TALEBİ

Galatasaray, 18 Eylül Perşembe günü gerçekleştirilecek UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Eintracht Frankfurt ile yapacağı müsabakası nedeni ile Eyüpspor maçının 13 Eylül tarihine alınması için başvuru yapmıştı. Bu talep doğrultusunda maç tarihi değiştirilmiş oldu.