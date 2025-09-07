Gündem

Eyüpspor-Galatasaray Maç Tarihi Değişti!

MAÇ TARİHİNDE DEĞİŞİKLİK

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Eyüpspor ile Galatasaray arasında yapılacak olan karşılaşmanın tarihi değiştirilmiş durumda. Türkiye Futbol Federasyonu, daha önce 14 Eylül Pazar günü olarak planlanan maçın artık 13 Eylül Cumartesi günü oynanacağını duyurdu.

GALATASARAY’IN TALEBİ

Galatasaray, 18 Eylül Perşembe günü gerçekleştirilecek UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Eintracht Frankfurt ile yapacağı müsabakası nedeni ile Eyüpspor maçının 13 Eylül tarihine alınması için başvuru yapmıştı. Bu talep doğrultusunda maç tarihi değiştirilmiş oldu.

12 Dev Adam’ın Rakibi Polonya Belirlendi

Türkiye, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek finalinde Polonya ile mücadele edecek. Polonya, Bosna Hersek'i 80-72'lik skorla geçerek tura yükseldi.
300 BİN KONUT TESLİM EDİLDİ

'Asrın felaketi' sonrası başlatılan konut seferberliği devam ediyor. Malatya'da yapılan 300 bininci konut, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hak sahiplerine teslim edildi.

