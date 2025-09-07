Eyüpspor-Galatasaray Maç Tarihi Değişti!

Spor

MAÇ TARİHİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında ikas Eyüpspor ile Galatasaray arasında gerçekleşecek olan karşılaşmanın tarihi değişikliğe uğradı. Türkiye Futbol Federasyonu, daha önce 14 Eylül Pazar günü oynanacağı açıklanan maçın artık 13 Eylül Cumartesi gününde yapılacağını duyurdu.

GALATASARAY’IN BAŞVURUSU ETKİLİ OLDU

Galatasaray, 18 Eylül Perşembe günü UEFA Şampiyonlar Ligi’nde karşılaşacağı Eintracht Frankfurt maçı nedeniyle Eyüpspor karşılaşmasının 13 Eylül’e alınması için bir talepte bulunmuştu. Bu talep sonrasında maçın tarihi bir gün öne çekilmiş oldu.

